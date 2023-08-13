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جهاز مدينة القاهرة الجديدة: رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي وتطوير محور 24

كتب:

أيمن حمزة
01:41 م | الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

حرص المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على مواصلة جولاته التفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق الجارية بمدينة القاهرة الجديدة.

تابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي التي تشمل رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى وأعمال تطوير محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن.

الغيطي: تطوير محور 24 بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن

وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ المرافق ببيت الوطن ومنطقة الامتداد الشرقي، وأعمال الطرق بحي اللوتس ومركز خدمات المدينة بالتجمع الخامس، مؤكداً ضرورة تكثيف العمالة بالمواقع وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي على هامش الجولة، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور 24 بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول بإجمالي 10 كم، وعرض بإجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل.

الغيطي : تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول

وأضاف  الغيطي أن أعمال الطرق الجارية تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أربيلا والدبلوماسيين، حيث يتم تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع خُطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.