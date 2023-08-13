حملات لإزالة التعديات والإشغالات على الطريق في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات والإشغالات لفرض سيادة القانون، والتعامل بحزم مع المخالفين وذلك بالتعاون مع عدد من الوحدات المحلية بمحافظة أسوان.

واستهدفت الحملة الكرفانات غير المرخصة والموجودة في موقف السيل بدون التصاريح اللازمة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وإزالة جميع الإشغالات بالطريق.

إنجازات كبيرة لـ حياة كريمة بالمحافظة

وفي سياق آخر تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أخر مشروعات «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الأرياف المصرية مشيدًا بالجهود التي وصلت إليها المبادرة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد أكبر مظلة تنموية في تاريخ مصر الحديث وتعكس اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.

بدء تشغيل موقف نصر النوبة الجديد

كما تابع اللواء أشرف عطية بدء تشغيل موقف سيارات نصر النوبة الجديد بتكلفة إجمالية تبلغ 3.7 مليون جنيه حيث يتسع الموقف لـ 74 سيارة ويخدم خطوط نقل الركاب نصر النوبة / أسوان، نصر النوبة / كوم أمبو، نصر النوبة / كلابشة، ونصر النوبة / بلانة.