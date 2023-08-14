بدء تقديم خدمات عيادة الجلوكوما في مستشفى رمد بنها.. مواعيد العمل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بدء خدمات عيادة «الجلوكوما»، ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى رمد بنها، والتي تأتي في ضوء توجيهات وزارة الصحة المصرية، وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وإشراف الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة عباس، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

عيادة الجلوكوما الجديدة بمستشفى رمد بنها

وأوضح الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن عيادة «الجلوكوما» الجديدة تقدم خدمات متعددة ضمن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفى الرمد ببنها، مشيرا إلى أن خدمات العيادة كالتالي:

- فحص زاوية العين بالعدسة الثلاثية

- قياس ضغط العين وفحص قاع العين

- تقديم قطرات المياه الزرقاء بالمجان وعلى نفقة الدولة

مواعيد العمل بعيادة الجلوكوما الجديدة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مواعيد العمل بعيادة «الجلوكوما» الجديدة بمستشفى الرمد ببنها يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، والطبيبة المسئولة عن العيادة الدكتورة غادة الشربيني.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود المديرية لتطوير العمل في المستشفيات وتغطية الخدمة الطبية للمواطنين في كافة التخصصات تيسيرا على المرضى، مشيرا أن العمل بهذه العيادة يعد بمثابة نقلة نوعية في تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المستشفى.