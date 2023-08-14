مدير تحرير الأهرام: القضية الفلسطينية في قلب كل مصري.. والرئيس السيسي يتحدث عنها دائما

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن العلاقات المصرية الأردنية علاقات متميزة، ويوجد تطابق لكل وجهات النظر، والقضايا الخاصة بالدول العربية وأهمها الفلسطينية، وذلك التطابق يحقق المصلحة العامة للقضية الفلسطينية، وهي القضية الأم، وفي قلب كل مواطن عربي، ومصر خلال سنوات من عام 1948، نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عنها دائمًا.

تنسيق بين مصر والأردن لمناقشة القضية الفلسطينية

أضاف مدير تحرير الأهرام، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، يجب إيقاف المستوطنات، وأن القدس عاصمة دولة فلسطين، ويوجد تنسيق كبير بين مصر والأردن ومصر، منذ وقت قريب، كانت تجتمع مع الفصائل بمدينة العلمين برئاسة الرئيس الفلسطيني، وأعتقد أن مصر تفعل حل للقضية الفلسطينية، وأن عملية التوافق بين الفصائل الفلسطينية ووجود رؤية فلسطينية واحدة لمواجهة الحكومة الإسرائلية ومواجهة التحديات.

إسرائيل تصعد الأمور

تابع أن إسرائيل تسعى لتصعيد الأمور منذ تولي حكومة نتينياهو، وبنهاية العام الماضي تمت العديد من الأزمات، مثل اقتحام المقدسات، وتنفيذ عمليات عسكرية بمدن فلسطينية عديدة وسقوط شهداء كثر.