«السياحة والمصايف» تحذر من ظاهر خطيرة تسبب الغرق.. الراية الحمرا مرفوعة

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تسود على أغلب مناطق الجمهورية، باستثناء مناطق أخرى تسيطر عليها ظواهر جوية معينة تتسبب في اضطراب حالة الطقس بها.

ومن بين تلك الظواهر التي تتعرض لها البلاد، ظاهرة المد على البحر المتوسط، والتي حذرت منها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيرة إلى أنها تعني ارتفاع منسوب مياه سطح البحر، حيث تتجاوز المياه الشواطئ، وهي عكس الجزر الذي يتراجع فيه البحر إلى الوراء وتظهر الرمال بمساحة أكبر على الشاطئ.

رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الراية الحمراء، لتحذير المصطافين من نزول البحر، خاصة في شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، وشددت على توخي الحذر والحيطة والاستماع لتعليمات المنقذين جيدا.

نصائح للمصطافين

ونصحت الإدارة المركزية المواطنين، بعدم خضوعهم لدفع إكراميات للعمال، والتمسك بحقوقهم حال تعرضهم لأي نوع من الابتزاز، والتواصل على الأرقام التالية لتسجيل أي شكوى وهي على النحو التالي:

أرقام شكاوي القطاع الشرقي

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أرقام شكاوي القطاع الغربي

01220030103 مراقب القطاع.

01010453583 شاطئ البيطاش

01225267276 شاطئ الهانوفيل

01203986324 شاطئ أبو يوسف

01225709553 شاطئ الصفا وأبو تلات

ارقام شكاوي النخيل

01203986324

01557666984

01226325968.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التحسن في حالة الطقس غدًا، بسبب ظهور السحب المنخفضة التي تساعد على تلطيف الأجواء، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية، خاصة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، والتي تقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.