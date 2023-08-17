تبدأ من 155 ألف جنيه.. مصاريف 4 كليات طب بالجامعات الخاصة

بعد إعلات نتائح تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وخلو المرحلة الثانية من أماكن بكليات الطب البشري، بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن أماكن شاغرة في كليات الطب بالجامعات الخاصة، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء الجامعات الخاصة ومصاريف كليات الطب بها، استعدادا لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالعام الدراسي 2023- 2024.

مصاريف كلية الطب في الجامعات الخاصة 2023-2024

1- مصاريف كلية الطب البشري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 155 ألف جنيه.

2- مصاريف كلية الطب البشري بالجامعة الحديثة 64 ألفًا و950 جنيهًا للفصل الدراسي الأول.

3- مصاريف كلية الطب البشري في جامعة النهضة 199 ألفا و500 جنيه.

4- مصاريف كلية الطب البشري في جامعة بدر، تقدر بنحو 199 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023- 2024

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند للذكور

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات الخاصة، بداية من يوم 15 أغسطس الجاري.

وفي سياق أخر، أعلنت الوزارة استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية إلى يوم 19 أغسطس الجاري، على أن تظهر نتيجة التنسيق خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وبحد أقصى يوم الاربعاء المقبل.