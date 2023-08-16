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الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024

كتب:

منة عبده
10:39 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
جامعة المستقبل الخاصة.. تعبيرية

جامعة المستقبل الخاصة.. تعبيرية

تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات بالجامعات الخاصة 2023/2024، للشعبتين «علمي وأدبي»، ليصل إلى 53%، نظرا لوجود فئة وشريحة كبيرة من الطلاب تزيد عن 50 ألف طالب وطالبة، حصلوا على مجموع أقل من 55% في نتيجة الثانوية العامة.

ويبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2023، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024، كي يتمكنوا من تجهيزها، واختيار الجامعة المناسبة له، وفقا لمجموعه وتنسيق كل جامعة. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024، وفقا للموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

الحدود الدنيا لعدد من كليات الجامعات الخاصة

ـ كليات الإعلام: 53%

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ كليات الآثار: 53%

ـ  الحقوق: 53%

ـ التمريض: 53%

ـ علوم سينمائية: 53%

ـ السياحة والفنادق: 53%

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ التربية: 53%

- الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%

ـ كليات علوم الحاسب: 60%

ـ كليات الطب البيطري: 68%

ـ كليات الهندسة: 68%

ـ كليات الصيدلة :72%

ـ كليات العلاج الطبيعي: 76%

ـ كليات طب الأسنان: 78%

ـ كليات الطب البشري: 80%

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.