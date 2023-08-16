تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات بالجامعات الخاصة 2023/2024، للشعبتين «علمي وأدبي»، ليصل إلى 53%، نظرا لوجود فئة وشريحة كبيرة من الطلاب تزيد عن 50 ألف طالب وطالبة، حصلوا على مجموع أقل من 55% في نتيجة الثانوية العامة.

ويبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2023، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024، كي يتمكنوا من تجهيزها، واختيار الجامعة المناسبة له، وفقا لمجموعه وتنسيق كل جامعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024، وفقا للموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

الحدود الدنيا لعدد من كليات الجامعات الخاصة

ـ كليات الإعلام: 53%

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ كليات الآثار: 53%

ـ الحقوق: 53%

ـ التمريض: 53%

ـ علوم سينمائية: 53%

ـ السياحة والفنادق: 53%

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ التربية: 53%

- الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%

ـ كليات علوم الحاسب: 60%

ـ كليات الطب البيطري: 68%

ـ كليات الهندسة: 68%

ـ كليات الصيدلة :72%

ـ كليات العلاج الطبيعي: 76%

ـ كليات طب الأسنان: 78%

ـ كليات الطب البشري: 80%