الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024
كتب:
منة عبده
10:39 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
جامعة المستقبل الخاصة.. تعبيرية
تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات بالجامعات الخاصة 2023/2024، للشعبتين «علمي وأدبي»، ليصل إلى 53%، نظرا لوجود فئة وشريحة كبيرة من الطلاب تزيد عن 50 ألف طالب وطالبة، حصلوا على مجموع أقل من 55% في نتيجة الثانوية العامة.
ويبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2023، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024، كي يتمكنوا من تجهيزها، واختيار الجامعة المناسبة له، وفقا لمجموعه وتنسيق كل جامعة.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024، وفقا للموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024
- شهادة الميلاد.
- بطاقة الرقم القومي.
- شهادة الثانوية العامة.
- 8 صور شخصية.
- بطاقة الترشيح النهائية.
- نموذج 6 جند.
الحدود الدنيا لعدد من كليات الجامعات الخاصة
ـ كليات الإعلام: 53%
ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%
ـ كليات الآثار: 53%
ـ الحقوق: 53%
ـ التمريض: 53%
ـ علوم سينمائية: 53%
ـ السياحة والفنادق: 53%
ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%
ـ التربية: 53%
- الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%
ـ كليات علوم الحاسب: 60%
ـ كليات الطب البيطري: 68%
ـ كليات الهندسة: 68%
ـ كليات الصيدلة :72%
ـ كليات العلاج الطبيعي: 76%
ـ كليات طب الأسنان: 78%
ـ كليات الطب البشري: 80%