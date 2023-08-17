أمين الفتوى: كل مسلم لازم قلبه يبقى مثل قلب الطير

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألقى بعض التعبيرات والتشبيهات النبوية التى تكون في غاية الجمال والبلاغة وتعبر عن غايات الله عز وجل وتدابيره من أجل الإنسان مثلما فعل مع الحيوان.

الطير يخرج من عشه باحثا عن رزقه

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أمس الأربعاء: «ما حال الطير، لا يجلس في العش، ولا ينتظر أن يساق الرزق إليه سوقا، هو بيخرج من عشه ويبحث عن رزقه، وبالتالي هو يبحث عن رزقه، ويتحرك، وهذا سلوكه، يبحث عن رزقه ويعلم بفطرته التي خلق عليها أن للكون خالقا وضع له الرزق وعليه أن يبحث عنه».

يجب ألا نتوكل على الأسباب

واستكمل: «علينا أن تكون قلوبنا مثل قلوب هذه الطيور، معلقة بالله، فلازم نكون في الداخل والخارج معلقين بالله، ونأخذ بالأسباب، ونبحث عن الرزق، وألا نتوكل على الأسباب فنوكل إليها».