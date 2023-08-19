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بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالجيزة اليوم

كتب:

سلامة عامر
12:52 ص | السبت 19 أغسطس 2023
اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

تنطلق اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة « الدور الثانى » على مستوى مدارس تعليم الجيزة، وتستمر حتى الثلاثاء 29 من شهر ذاته. 

التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 19 ألفا و212 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة أساسية، و22 لجنة احتياطية على مستوى محافظة الجيزة، و17 مركزا لتوزيع الأسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة، لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة، ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة الدور الثاني.

متابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة

قال «سلومة»، إنه جرى تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين، ورؤساء اللجان وتم تزويدها بكل وسائل الراحة والمعيشة، ومجهزة على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة، جرى توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتدخل الفورى لحل أى مشكلة.

دخول الطلاب بدون أي أجهزة إلكترونية

وشدد على مديرى عموم الإدارات التعليمية، بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، السماعات، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.