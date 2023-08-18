القبض على 3 متهمين بسرقة خزينة بالإكراه في العمرانية

ألقت مباحث العمرانية، اليوم الجمعة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من خزينة محل بالعمرانية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية، بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث سرقة بالإكراه بمحل للخزن الحديدية.

تم إخطار اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، وانتقل المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع عامل بالمحل 20 سنة، والذي أفاد أنه أثناء عمله دخل شخص يرتدي كمامة سوداء للسؤال عن الأسعار، وأثناء ذلك قام بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وقيد يديه بحبل في السلم، وأحدث إصابته بكدمات بالوجه، وأرغمه على فتح خزينة المحل، واستولى على 25 ألف جنيه كانت بداخلها وهاتف محمول، وقام بإغلاق فمه بلاصق وفر هاربًا.

تم تشكيل فريق بحث، وكشفت التحريات وفحص كاميرات المراقبة، أن العامل المجني عليه، قام بالاتفاق مع كل من عاطل 20 سنة، وطالب 19 سنة على ارتكاب الواقعة، وتقسيم المبلغ المالي فيما بينهم.

تم القبض على المتهمين، وبحوزتهم 22 ألف جنيه من متحصلات حادث السرقة، وبمواجهتهم أمام العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأن المبلغ المالي بحوزتهم من متحصلات السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.