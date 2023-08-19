لو خارج بالليل.. تعرف على أحدث الأفلام المعروضة الآن في صالات السينما

يفضل الكثيرون الذهاب للسينما يوم السبت حيث إجازة نهاية الأسبوع قبل العودة للعمل وبداية أسبوع جديد، ولهذا يبحث هؤلاء عن الأفلام المعروضة الأن في صالات العرض السينمائي.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي كافة الأفلام المعروضة الأن في دور السينما والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

الأفلام المعروضة الأن في السينمات

وتعرض صالات السينما الآن نحو 23 عملا فنيا تنوعت بين الكوميدي والأكشن وﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ وﻣﻐﺎﻣﺮاﺕ ﺣﺮﻛﺔ، وهي:

فيلم وش في وش

فيلم من بطولة محمد ممدوح أمينة خليل أحمد خالد صالح بيومي فؤاد ويدور وش في وش في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم 5 جولات

الفيلم من بطولة آدم الشرقاوي ماجد المصري عايدة الأيوبي داليا شوقي، وتدور الأحداث حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات لكي يبرهن على موهبته للجميع، وتتناول أيضًا الأحداث حياة مغنيين الراب ومن ثم تتوالى الأحداث.

فيلم العميل صفر

بطولة أكرم حسني بيومي فؤاد مصطفى غريب محمد أوتاكا (ياسر أوتاكا/ياسر فيصل)، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم Barbie

بطولة مارجوت روبي رايان جوسلينج ويل فيرل أريانا جرينبلات، يدور في إطار تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

فيلم Gran Turismo

فيلم ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺭاﻣﺎ ﻣﻐﺎﻣﺮاﺕ ﺭﻳﺎﺿﻲ من بطولة ديفيد هاربر أورلاندو بلوم دجيمون هونسو دارين بارنيت، ويدور في إطار من الدراما والحركة، يتناول العمل القصة الحقيقية للاعب محترف بلعبة (Gran Turismo)، والذي استطاع الفوز بالعديد من المسابقات الخاصة بها حتى صار سائق سيارات سباق محترف بالواقع.

فيلم البطة الصفرا

فيلم من بطولة محمد عبدالرحمن غادة عادل محمود حافظ فرح الزاهد، وتدور أحداث الفيلم حول أحمد وفيق، باحث أكاديمي رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم رشا المسجلة خطر؛ ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.

فيلم The Secret Kingdom

بطولة عليلا براون أليس باركنسون سام إيفرينجهام داريوس ويليامز، وتكمن مملكة خيالية أسفل غرفة الصبي (بيتر) وشقيقته (فرايتي) ويتوجب عليهما حماية تلك المملكة من عدو قديم، فسرعان ما يخوض الشقيقان مغامرات لكي يجمعا خمس كنوز روحانية لأجل حماية المملكة.

فيلم Run Rabbit Run

بطولة سارة سنوك جريتا سكاتشي دامون هاريمان جوليا ديفيس، وتعمل سارة طبيبة خصوبة وتؤمن إيمانًا قويًا بالحياة والموت، ولكن حينما تلاحظ سلوكًا غريبًا على ابنتها الصغيرة، تجد نفسها في تحدي أمام القيم التي طالما أمنت بها.

فيلم 8½

بطولة رشيلو ماستروياني كلوديا كاردينالي أنوك إيمي ساندرا ميلو، فيلم درامي جرى إنتاجه في فرنسا وإيطاليا، يدور حول مخرج إيطالي شهير، يعاني بشدة لفترة ما في عمله، الأمر الذي يؤثر عليه وعلى نفسيته؛ مما يجعله يغوص في عالم الذكريات القديمة، ويسترجع أعمال وذكريات الماضي، ويسبح في عالم من الأوهام والذي لا يستطيع التفرقة بينها وبين الحقيقة في بعض الأحيان.

فيلم مرعي البريمو

بطولة محمد هنيدي غادة عادل علاء مرسي مصطفى أبو سريع، يدور في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

فيلم Meg 2: The Trench

بطولة جيسون ستاثام سيينا جيلوري كليف كورتيس سكايلر ساميولز، وفي الجزء الثاني من الفيلم يستمر تتبع قصة جوناس حيث يقرر دراسة ميجالودون بعد اكتشافه أنه ما زال موجود، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها جوناس هي مواجهة ديناصور غريب يعيش في الماء.

فيلم ع الزيرو

وفيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان نيللي كريم شريف دسوقي جومانا مراد، ويدور في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

فيلم Talk to Me

بطولة صوفي وايلد جو بيرد أليكساندرا جنسن أوتيس دانجي، ويكتشف مجموعة من الأصدقاء طريقة لاستحضار الأرواح من خلال يد محنطة، وخلال رحلة من الإثارة والمتعة ينقلب الأمر على الجميع؛ حينما تتسبب فتاة في إطلاق العنان لقوى خارقة مرعبة.

فيلم مطرح مطروح

بطولة محمود حميدة كريم عفيفي شيماء سيف ليلى أحمد زاهر، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

فيلم Oppenheimer

بطولة كيليان مورفي روبرت داوني جونيور مات ديمون إيميلي بلانت، وتدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.

فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

بطولة توم كروز ريبيكا فيرجسون بوم كليمنتيف فانيسا كيربي، وقصته يعود العميل إيثان هانت لاستخدام قدراته وخبرته لحل المزيد من الجرائم العالمية، حيث يسعى رفقة زملاؤه لتعقب سلاح مميت قبل أن يقع في الأيدي المظلمة.

فيلم Insidious: The Red Door

بطولة تي سمبكينز باتريك ويلسون روز بيرن أندرو أستور، وأحداثه تدور بأن يتجه جوش لامبرت إلي الشرق لإيصال ابنه دالتون للمدرسة. سرعان ما يتحول حلم دالتون للدراسة الجامعية إلي كابوس، عندما تعود الشياطين المحبوسة من ماضيه فجأة لتطاردهما هما الاثنين.

فيلم تاج 5

بطولة تامر حسني دينا الشربيني هالة فاخر عمرو عبدالجليل، وتتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم مستر إكس

بطولة أحمد فهمي هنا الزاهد بيومي فؤاد محمد أسامة (أوس أوس)، وتدور أحداث فيلم مستر إكس بأن تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

فيلم البُعبُع

بطولة أمير كرارة ياسمين صبري باسم سمرة محمد أنورتدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء.

فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز كريم محمود عبدالعزيز نور اللبنانية تارا عماد، يتناول العمل قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

فيلم Elemental

بطولة ليه لويس مامودو آثي روني ديل كارمن شيلا أومي، ويدور في إطار من المغامرات والكوميديا، يتناول العمل قصة إمبر وويد، واللذان يعيشان في مدينة يتكون سكانها من العناصر الأربعة (الماء والهواء والأرض والنار).

فيلم The Little Mermaid

بطولة هالي بيلي خافيير بارديم ميليسا مكارثي أوكوافينا، يدور في إطار من الخيال، توافق الحورية آريل على عرضًا محفوفًا بالمخاطر، حينما تذهب في مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير إيريك الوسيم.