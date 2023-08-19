«القابضة للمياه»: جائزة التميّز الداخلي تعزز قدرة الشركة على المنافسة إقليميا ودوليا

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ جائزة التميز الداخلي للشركة، التي جرى إطلاقها هذا العام في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن، تأتي ضمن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء، كأحد اﻷهداف التي تتبناها الشركة القابضة، التي تعزّز قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز

وأكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات صحفية، حرص الشركة على تطبيق المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز، ونشر ثقافة الجودة والتميز، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

رفع كفاءة العاملين بإدارات خدمة العملاء والخط الساخن

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير إدارة المياه والإصحاح البيئي «يونيسف في مصر»، التعاون المستمر والممتد بين الشركة و«يونيسف في مصر»، في مجالات رفع كفاءة العاملين بإدارات خدمة العملاء والخط الساخن، والتي تعد من أهم آليات وقنوات التواصل بين الشركة القابضة والمواطنين، والمعنية باستقبال وحل الشكاوى، إضافة إلى التعاون المستمر في مجالات التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتكوين روابط وشراكات قوية ومؤثرة بين الشركة وقادة الرأي والمنظمات غير الحكومية، بما يعود بتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

الرقابة على أداء العاملين

وأضاف أنّه استكمالا لتلك الشراكة الممتدة والفعالة والتي كان أحد ثمارها اطلاق برنامج DROPS Digital Reporting & Operational Planning System، منظومة رقمية لميكنة المهام والتخطيط والمتابعة والرقابة على أداء العاملين، حرصت «يونسيف في مصر» على المشاركة في المبادرة المهمة «جائزة التميز الداخلي للشركة القابضة»، والتي تؤثر بشكل مباشر في بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للعاملين بمجالي خدمة العملاء والخط الساخن.