استمرار مبادرة شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية مجانا بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، استمرار فعاليات شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا في عدد من المساجد والمراكز الثقافية، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء والشباب وبلغة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

فعاليات شرح المناهج في المساجد

في مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الإسلامي بمدينة الخارجة، حيث قام بالتدريس الشيخ إبراهيم محمد إمام، وهو وخطيب ومدرس، وفي مديرية أوقاف شمال سيناء، أقيمت المبادرة بمسجد آل عمار، حيث قام بالتدريس الشيخ السيد عبد الصمد.

وفي مديرية أوقاف قنا، أقيمت المبادرة بمسجد العمري، حيث قام بالتدريس الشيخ بهاء لقمان، وكذلك بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد حمدان عبد الظاهر.

كما أقيمت المبادرة بمسجد أبوبكر الصديق التابع لإدارة أوقاف قوص، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد عبدالفتاح.

أماكن شرح المناهج في مساجد القاهرة

وفي مديرية أوقاف القاهرة، أقيمت المبادرة بمسجد البقلي، حيث قام بالتدريس الشيخ السيد محمد فتوح إمامن وكذلك في مسجد الفتح برمسيس، حيث قام بالتدريس الشيخ السيد مسعد السيد.

كما أقيمت المبادرة بمسجد عمرو بن العاص، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد حسن عبدالعظيم إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيمت المبادرة بمسجد الكبير، حيث قام بالتدريس الدكتور أحمد عبدالمجيد غزلان، وكذلك في مسجد السد العالي بدمنهور، حيث قام بالتدريس الدكتور أحمد زيادة، ومسجد ناصر بدمنهور، حيث قام بالتدريس الشيخ رضا أبو علي.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، أقيمت المبادرة بمسجد الشهيدين، حيث قام بالتدريس الشيخ مصطفى عبد الواحد، وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت المبادرة بمسجد الشيخ حسانين، حيث قام بالتدريس الواعظة إيمان أحمد شعبان إمام، وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت المبادرة في مسجد سيلا الكبير التابع لإدارة أوقاف شمال، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد رشاد، وكذلك مسجد التنعيم، حيث قام بالتدريس الشيخ كمال فخري بدري.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت المبادرة في مسجد العمري، حيث قام بالتدريس الشيخ عبدالحميد أحمد محمد إمام، وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت المبادرة بمسجد الفاروق عمر، حيث قام بالتدريس الشيخ عمرو رمضان.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، أقيمت المبادرة بمسجد صلاح الدين، حيث قام بالتدريس الواعظة مروة إسماعيل محمد، كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد السيد محمد إمام.