الاستعدادات النهائية لـ«60 سنة دراما» قبل انطلاقه بالعلمين الجديدة غدا

قالت شرمندة الدسوقي، مراسلة «DMC»، إنَّه يجري عمل الاستعدادات النهائية لـ«مهرجان الدراما» في مدينة العلمين الجديدة، التي تترقب غدا الخميس ليلة من أروع الليالي، مشيرة إلى أن الحدث الدرامي والفني: «استقبال العلمين لمهرجان الدراما في نسخته الثانية.. تحت شعار 60 سنة دراما»، المتوقع أن تكون دورة استثنائية داخل المدينة السياحية الساحرة والعالمية بطبيعتها الخلابة.

الدسوقي: «الفخراني» رئيس مهرجان الدراما هذا العام

أضافت «الدسوقي»، خلال تغطية خاصة لبرنامج «السفيرة عزيزة»، أنَّ الاحتفال بمرور 60 عاما على إذاعة أول عمل درامي مصري في هذه الدورة، التي من المخطط أن يترأسها الفنان والدكتور يحيى الفخراني، أما لجنة التحكيم فيترأسها المخرج الكبير جمال عبد الحميد، وتضم كريم عبد العزيز والناقد الفني طارق الشناوي وإلهام شاهين التي تم تكريمها من المهرجان في دورته الأولى.

«المتحدة» للخدمات الإعلامية راعي مهرجان الدراما

تابعت مراسلة DMC، أن انطلاق مهرجان الدراما غدا المُقام في مدينة العلمين الجديدة، سيكون برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنَّ مهرجان العلمين حرص على أن تضم فعالياته العديد من المفاجآت، وعلى الجمع بين الترفيه والفن والثقافة والرياضة.