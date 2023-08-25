الأديبة الإماراتية ميسون صقر: رصدت الروح المصرية في وثائق مقهى ريش

استضافت الدكتورة صفاء النجار، مقدمة برنامج أطياف، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، الأديبة والفنانة الإماراتية ميسون صقر القاسمي، في حوار تناول مسيرتها الأدبية والفنية، وأبرز محطاتها العملية والإنسانية بمصر والإمارات.

لفتت ميسون في برنامج أطياف، إلى أن بداية اشتباكها مع المجتمع المصري جاء بفضل والدتها التي حرصت على اندماجها في المجتمع المصري منذ مجيئهم للإقامة في القاهرة ستينيات القرن العشرين، بينما ساهم في ميولها الأدبية اهتمامات والدها الشاعر، الذي كان يخصص لها يومًا كاملا تقضيه في مكتبته للاطلاع منذ طفولتها.

أشارت ميسون إلى أنها تربت في بيوت تاريخية في القاهرة، وقالت: تنقلت بينها محملة بذكريات ما كان قبلي وما عشته فيها، لافتة إلى أن قوتها ساعدتها في التعامل مع تنقلاتها المتكررة والسريعة والتغيرات المستمرة.وعن لهجتها المصرية الجيدة، والتجارب الشعرية لها بالعامية المصرية، أشارت القاسمي إلى أن اللهجة المصرية إنسانية وقريبة من القلب وكل العالم العربي يعرفها.

حصلت على جائزة الشيخ زايد

تعد ميسون صقر تاسع إماراتية تحصل على جائزة الشيخ زايد، والأولى في فرع الرواية والأدب، وحصلت عليها عن كتاب مقهى ريش.. عين على مصر، وتحدثت عنه لافتة إلى الأهمية التاريخية والثقافية للمقهى الذي خرجت منه ثلاث مظاهرات للمثقفين مضادة لحكم الإخوان، موضحة أنها ساعدت في تحويل أرشيف ووثائق مقهى ريش إلى نسخة رقمية، إذ رصدت من خلال الوثائق الروح المصرية الحقيقية.

عن روايتيها قالت ميسون إنها انشغلت بفكرة الاستعمار الإنجليزي وخروجه من الإمارات في كليهما، كما رصدت الشعر الخليجي في رواية في فمي لؤلؤة، مما قربها من الثقافة الإماراتية، مشيرة إلى أن زياراتها لمركز الشعر الشعبي بالإمارات عرفتها على عالم صيادي اللؤلؤ.

عالم الفن التشكيلي

عبرت ميسون عن حبها للتجريب والتنقلات السريعة بين فنون الإبداع المختلفة، موضحة أنها أثناء إقامتها بالإمارات انجذبت لعالم الفن التشكيلي نتيجة الزخم الثقافي هناك والحنين إلى مصر، واستذكرت بدايات كتاباتها، لافتة إلى أنه عندما كتبت أول ديوان شعري منعها والدها من دخول مكتبته، فقد فوجئ بجرأة شديدة وقوة شخصية تشبهه. وبعد رحيله سلمتها والدتها كل قصائد ودواوين الوالد التي لم تنشر، فاستغرقت فترة طويلة في بحث وتحقيق تلك القصائد لأنها كانت شعرا شعبيا إماراتيا وقامت بنشرها في عدة أجزاء.