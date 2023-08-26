تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 25 منطقة بمصر الجديدة والعباسية

تُجري شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم، عملية تخفيف أحمال وقطع للتيار لمدة ساعة تبدأ من الساعة السابعة حتى الثامنة مساء في 25 منطقة بمصر الجديدة والعباسية واقعة بنطاق عمل الشركة.

المناطق المتأثرة بتخفيف الأحمال وقطع التيار بمصر الجديدة

وجاءت عملية تخفيف الأحمال وقطع التيارالكهربائي في 12 منطقة في مصر الجديدة كالتالي «عمارات العبور - طريق صلاح سالم - شارع عبد العزيز فهمي - شارع أحمد فهيم بيومي - ميدان سانت فاتيما - شارع نخلة المطيعي - شارع حسن العطار - ميدان تريومف - شارع محمد عدلي كفافي - ميدان التضحية - شارع عبد العزيز فهمي».

المناطق المتأثرة بتخفيف الأحمال وقطع التيار بالعباسية

وجاءت عملية تخفيف الأحمال وقطع التيار في 13 منطقة في العباسية كالتالي «شارع العادل - شارع كوبري القبة - مساكن الأوقاف - شارع حرس الحدود - شارع فاطمة النبوية - الوايلية - شارع يعقوب أرتين - شارع عمر بن الخطاب - ميدان الإسماعيلية - شارع سبيل الخازندار- مدينة البعوث - شارع محمود فهمي المعماري - ميدان السكاكيني».

قطاعات محافظة القاهرة الواقعة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» الشبكات والإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تسهيلاً على المواطن لمعرفة الإدارة التابعة لهم.

- وتضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة».

- قطاع الحلمية ويضم «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة».

- قطاع شبرا ويضم «شبرا مصر».

- قطاع مدينة نصر ويضم «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة».

- قطاع مصر الجديدة ويضم «مصر الجديدة – السلام – العبور» .

- قطاع مدينة نصر ويضم 9 إدارات وهي «العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية».

- قطاع شبرا ويضم 11 إدارة وهي «شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبدالمنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد - القناطر الخيرية».

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي «مصر الجديدة - النزهة - النهضة - العبور - أحمد عرابي – إدارة السلام».

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي «الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية - المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص - الخانكة – القلج – قرى الخانكة».