استشاري علاقات أسرية يحذر من المقارنة بين الطبقات الاجتماعية: تهدد الاستقرار

قال ياسر غلاب، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إنه يجب منع المقارنة بين الطبقات المجتمعية، لأنه خطر ويهدد استقرار الأسرة، لذلك يجب توضيح وجود طبقات بالمجتمع ووجود شخص أغنى من شخص.

وأضاف «غلاب»، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يوجد فرق طبقات بين العائلات بالمجتمع، لذلك أهم شيء يجب تصديره للأبناء أن الجميع سواسية، ويفضل عدم المقارنة بين الطبقات المجتمعية والحالات المادية لأنها ستظل إلى ما لا نهاية.

سد الاحتياجات العاطفية أهم من المادية

وتابع استشاري العلاقات الزوجية و الأسرية، بأنه يجب على كل فرد في الأسرة سد احتياجات الآخر من الاحتياجات العاطفية والمشاعر، قبل الاحتياجات المادية، وعدم التقصير والمقارنة بين حال كل أسرة وأخرى، بل يفضل توصيل الصورة الإيجابية والنظر إلى الأشياء الجميلة بحياتهم.