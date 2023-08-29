الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب أسعار الفائدة الأمريكية

أنخفض مؤشر الدولار عالميًا، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 104 نقاط، لينخفض للجلسة الثانية على التوالي مع ترقب المستثمرين بحذر سلسلة من التقارير الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

ووفقا لما ذكره موقع «تريندنج إيكونومي»، تتطلع الأسواق إلى أرقام فرص العمل يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والدخل الشخصي وبيانات الإنفاق ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وتقرير الوظائف الشهري في وقت لاحق من الأسبوع.

رفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبًا

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا في خطابه في جاكسون هول يوم الجمعة الماضية إنهم «مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبًا، ويعتزمون الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد» حتى يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو الانخفاض نحو الهدف إذ يظل مرتفعًا للغاية، ومع ذلك، أوضح أنهم سوف يمضون بحذر في رفع معدلات الفائدة الإضافية، حيث أشار إلى التقدم المحرز في تخفيف ضغوط الأسعار بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي.

سعر الدولار في مصر

واستقر سعر الدولار في السوق المحلية في مصر، وسجل الدولار مقابل صرف الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لما نشره البنك المركزي المصري على موقع الرسمي اليوم الثلاثاء.