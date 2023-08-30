اشتعال النيران في سيارة نقل ببولاق الدكرور

اندلع حريق في سيارة نقل بعد انقلابها دون حدوث أي إصابات ببولاق الدكرور بالجيزة، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة، واشتعالها أعلى القوس الغربي بالجيزة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري معاون أول القسم إلى مكان الحادث.

انفجار الإطار الأمامي للسيارة

وبالانتقال تبين أنه خلال سير سيارة نقل محملة بمحلات القمامة أعلى القوس الغربي اتجاه الوراق بدائرة القسم، قيادة سائق 44 سنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها، واشتعال النيران بها دون إصابات، وجرى إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وجرى رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم محمد نجيب رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.