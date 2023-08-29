محمد سلماوي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال نجيب محفوظ.. «طعنه بخنجر»

كشف الكاتب والمفكر محمد سلماوي، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الأديب العالمي نجيب محفوظ عام 1994، عندما كان صحبة أحد أصدقائه.

سلماوي: الشخص الذي حاول اغتيال نجيب محفوظ ذهب إلى بيته قبل الحادث بيوم

وقال «سلماوي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «نجيب محفوظ حكى لي تفاصيل ما جرى، وقال لي ركبت السيارة ووجدت شخصًا يقبل عليّ مسرعا في اتجاهي، وكان الشباك مفتوحًا، اعتقدته كان يريد أن يسلم عليّ أو يريد أوتوجراف».

سلماوي: كان في يد الشخص الذي هاجمه خنجرًا

وأضاف الكاتب والمفكر: «كان في يد الشخص الذي هاجمه خنجرًا، وكانت الضربة من الخلف، وقال لي إنه شعر كأن وحشًا نشب أظافره في رقبته، وسالت دماؤه، وهرب المهاجم، ولحسن الحظ كان في صحبة نجيب محفوظ صديقه الطبيب، وأدرك أن الشريان كان في حاجة إلى تعامل طبي سريع، وخلال دقائق دخل غرفة العمليات».

وواصل: «نفس الشخص الذي اعتدى على نجيب محفوظ ذهب رفقة صديق له إلى بيت نجيب محفوظ قبل تنفيذ محاولة الاغتيال بيوم، حيث ضربا الجرس وكان بحوزتهما ورد وشوكولاتة وكان أحدهما يرتدي العقال، وكان في حوزتهما خنجر ومسدس، لكنه لم يكن موجودًا، وأخبرتهما زوجة نجيب محفوظ بأنه سيذهب في اليوم التالي في تمام الساعة الخامسة إلى لقاء الأصدقاء، دون أن تعلم عنهما أي شيء، وبالفعل حدثت الواقعة في اليوم التالي، ونشرت كل تلك التفاصيل في الأهرام كأول حديث لنجيب محفوظ بعد حادث الاغتيال الفاشلة».