الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.. «اعرف هتدخل إيه؟»

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سواء للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول أو الثاني بالثانوية العامة، موضحة جميع الأماكن المتاحة للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الشعبة العلمي علوم سواء الناجحين في امتحانات الدور الأول أو الثاني للثانوية العامة، وجاءت كالتالي:

تربية نوعية موسيقية

تربية رياضية بنين

الحقوق

التربية الفنية

الآداب

المعاهد الفنية التجارية

المعاهد الصناعية

الخدمة الاجتماعية

معاهد الخدمة الاجتماعية

معاهد نظم المعلومات

السياحة والفنادق

الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وجاءت الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كالتالي:

تربية نوعية

تربية رياضية

تربية موسيقية

تربية فنية

المعهد العالي لنظم المعلومات

العاهد الفنية التجارية

معاهد السياحة و الفنادق

الأكاديمية الحديثة في المعادي

الأكاديمية الدولية لعلوم الاتصال