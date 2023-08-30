طالبة بكلية الطب تؤسس مبادرة لتدريب الشباب وتمكينهم ببرامج دولية

قالت مي النبوي، طالبة بكلية الطب، إنها قررت إطلاق مبادرة لتمكين الشباب وتدريبهم، لافتة إلى أن الفكرة جاءتها منذ 8 سنوات من بداية سفرها إلى البرازيل في فترة تدريب تحت مسمى «التبادل الطلابي»، بتشجيع من والدها.

نشر الثقافة المصرية بالخارج

وأضافت «النبوى»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «zoom» ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المباردة تسمي «alopecia egypt»، وتهتم بالثقافة المصرية والحضارة القديمة، والاسم مشتق من أسماء الآلهة المصرية القديمة وذلك لنشر الثقافة التاريخية المصرية في الخارج.

برامج ومنح تدريبية مدفوعة التكاليف

وتابعت: «المبادرة تقدم برامج تدريب مختلفة ومنح وليس لطلبة طب فقط بل كل التخصصات، ولكل الطلاب بداية من 18حتى 30 سنة يمكنهم المشاركة في المنح التي تمول من الاتحاد الأوروبي كاملة، وهدفنا تعريف الطلاب أنه لا يوجد أي عائق لدراسته وتحقيق حلمه بالخارج».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.