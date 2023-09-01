ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 3 أشخاص في الدقهلية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن وجود عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر سبق اتهامه في قضيتي «مخدرات وسلاح - تبديد»، ومحكوم عليه بالحبس، ومطلوب ضبطه وإحضاره، وذلك بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وبحوزتهم 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين، و500 قرص لعقار الكبتاجون، وبندقية آلية وخزينتين وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.