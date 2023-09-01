أمجد فريد: حياة 20 مليون مواطن سوداني مهددة بسبب الأوبئة

قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ«فكرة الدراسات» بالسودان، إن 24 مليون مواطن من بلاده ما زالوا محتجزين بالسودان في ظل تدهور الوضع الأمني، موضحًا أن هذا الرقم في أمس الحاجة إلى الدواء والغذاء والمياه النظيفة، وشدد على وجود خطر لانتشار المجاعة في السودان، في ظل فشل الموسم الزراعي.

وأكد «فريد» خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث؟» مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن 14 مليون طفل سوداني تشردوا من منازلهم، موضحًا أنهم في حاجة إلى معونة دراسية التي لم يصل منها غير 700 ألف طفل.

السودان مقبل على موسم الأمطار والفيضانات

وتابع المدير التنفيذي لـ«فكرة الدراسات» بالسودان، أن هناك خطر يهدد بلاده في الوقت الحالي، وهو انتشار الأوبئة والأمراض مثل الملاريا والكوليرا، وبخاصة أن البلاد مقبلة على موسم الأمطار والفيضانات.

حياة 20 مليون مواطن سوداني مهددة

ولفت إلى أن تلك الأوبئة من المتوقع أن تهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، موضحًا أن بلاده تعاني من توقف ما يزيد عن 70% من خدمات الجهاز الصحي، بسبب خروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة في ظل احتلال ميليشيا الدعم السريع للمخازن الرئيسية للصندوق القومي للامدادت الطبية.