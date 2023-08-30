1.4 مليون جنيه إيرادات فيلم البطة الصفرا بالسينما في 3 أسابيع

حقق فيلم البطة الصفرا على مدار ثلاثة أسابيع عرض في السينما، إيرادات بنحو مليون و412 ألفًا و145 جنيهًا، في الوقت الذي حقق فيه فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني على مدار أسبوعين نحو 15 مليون جنيه، كذلك فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل والذي حقق 11 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم البطة الصفرا، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدر بألف و310 جنيهات، وجاء في المركز التاسع بقائمة الإيرادات اليومية حيث سبقه أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات، البعبع.

أبطال فيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

قصة فيلم البطة الصفرا

تدور قصة فيلم البطة الصفرا، في إطار لايت كوميدي، من خلال أزمة يتورط فيها باحث مع مجرمة خطيرة داخل أحد السجون، ويتعرض الجميع لمضايقات ومطارادات، حتى يعرف الجميع سر البطة الصفرا.