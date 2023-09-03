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مصرع نقاش سقط من الطابق الرابع خلال عمله في الجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:34 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي نقاش مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع خلال عمله في الهرم بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط شخص من علو بحدائق الأهرام في دائرة القسم.

وفاة النقاش فور سقوطه 

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين خلال قيام نقاش 40 سنة بأعمال صيانة بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط، ما أدى إلى وفاته في الحال.

سؤال شهود العيان

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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بقلم جيهان عبد العزيز