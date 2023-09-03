رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ بدار العلوم: الأخلاق ضرورة للتعايش.. والتسامح أساس الاستقرار

كتب:

مريم جاد
10:11 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة

عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة

قال الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة، إن المصري الأصيل منذ القدم يأكل عيشه من ضربة فأسه في الأرض، موضحا: «لكن دخل علينا دخيل وهو الإثراء السريع».

الوسائل الذميمة وانعدام التسامح سبب فساد أي مجتمع

وتابع عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة، خلال حواره ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الإثراء السريع، هو الرغبة في تحقيق التقدم، دون ملكات أو مواهب، فتتحقق هذه النتيجة، على حساب القيم واتقان العمل، لأن من يريد أن تصدر الناس سيأتي على حساب الآخرين، وبالتالى يستخدم وسائل ذميمة أخلاقيا منها الحقد والحسد، وتدبير لإسقاط الآخرين».

واستكمل: «الأخلاق ضرورة أساسية للتعايش، وتقوم على خلق وهو التسامح، فبدونه لا يستطيع أحد العيش في مكان واحد، لولا خلق التسامح ما كانت بيوت الزوجية مستقرة، وتفاقمت المشكلات في كل الأماكن».

اقرأ المزيد:

أمين الفتوى يوضح عبر قناة «الناس» نصيب الزوج والزوجة في أحكام المواريث

أمين الفتوى عبر قناة «الناس»: لا يجوز بيع سيارة ذوي الهمم

عالم أزهري عبر قناة الناس: إذا أردت الاجتهاد في العبادة فعليك باليقين

إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: «احذر.. كل لايك أو شير هتتحاسب عليه»

هاني كمال يكشف عبر قناة «الناس» أضرار تدخل الآباء في اختيارات أبنائهم

كيف اختلفت التربية بين الماضي والحاضر؟.. «قناة الناس» ترصد آراء المواطنين

«أزهري» لـ قناة الناس: كثرة الإنجاب ليست بالضرورة «عزوة» ولا تأتي بالرزق

الداعية يسري جبر عبر قناة الناس: النبي لم ينافس أحدا على دنياه

الرضا التام بقضاء الله وقدره مفتاح السعادة.. داعية يشرح عبر قناة «الناس»

واعظة بـ«الأوقاف» عبر قناة الناس: الرفق بالنفس لابد يكون في الأقوال والأفعال
بقلم مريم جاد