أستاذ بدار العلوم: الأخلاق ضرورة للتعايش.. والتسامح أساس الاستقرار

قال الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة، إن المصري الأصيل منذ القدم يأكل عيشه من ضربة فأسه في الأرض، موضحا: «لكن دخل علينا دخيل وهو الإثراء السريع».

الوسائل الذميمة وانعدام التسامح سبب فساد أي مجتمع

وتابع عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة، خلال حواره ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الإثراء السريع، هو الرغبة في تحقيق التقدم، دون ملكات أو مواهب، فتتحقق هذه النتيجة، على حساب القيم واتقان العمل، لأن من يريد أن تصدر الناس سيأتي على حساب الآخرين، وبالتالى يستخدم وسائل ذميمة أخلاقيا منها الحقد والحسد، وتدبير لإسقاط الآخرين».

واستكمل: «الأخلاق ضرورة أساسية للتعايش، وتقوم على خلق وهو التسامح، فبدونه لا يستطيع أحد العيش في مكان واحد، لولا خلق التسامح ما كانت بيوت الزوجية مستقرة، وتفاقمت المشكلات في كل الأماكن».