النائبة رشا إسحق: كلمة الرئيس في مؤتمر الصحة تكشف خطورة الأزمة السكانية

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ جاءت رسالته قوية وتكشف عن مدى خطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات التي تعيق التمية الشاملة، وضرورة وضع حلول عاجلة للسيطرة على هذه القضية.

الدولة تحرص على تحسين حياة المواطن

وأضافت في بيان لها، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت مدى التزام الدولة وحرص الشديد على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين، ووضع الدولة خطط حقيقية واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

تبادل الخبرات في قضايا الصحة

وأوضحت أن المؤتمر العالمي للسكان يهدف في الأصل إلى تبادل الخبرات خاصة في القضايا التي تتعلق بالصحة والسكان بين مصر والعديد من الدول المشاركة بالمؤتمر، فضلا عن العمل على توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى دول العالم النامية والمتقدمة.

واختتمت حديثها بأن القضية السكانية تأكل الأخضر واليابس من الانجازات التي تحققها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تعاني منها مصر على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، منوها بضرورة عمل كل مؤسسات الدولة على توعية المواطنين، وبالأخص في القرى والنجوع بخطورة القضية السكانية.