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«الثقافة» تعاون بين عدة وزارات لدعم الأطفال في القرى

كتب:

مريم جاد
09:00 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة

رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة

قال الكاتب، محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، إن الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل أول مؤسسة مصرية بعام 1980 ضمن قرار الإنشاء التابع للمجلس الأعلى للثقافة بعمل المراكز القومية المتخصصة بالثقافة، وكان أحد هذه المراكز ويناقش كل ما يخص ثقافة الطفل بصفة عامة ويتعاون مع كل الجهات التي تتعامل مع الطفل ويعمل على مستويين الأول هو المستوي البحثي وكل ما يخص بحوث الطفل سواء بالفنون والأداب والعلوم الإجتماعية وما ترتب على ذلك من فعاليات وانشطة تخص الأبحاث نفسها.

تعاون الوزارات المختلفة لكل ما يخص الطفل

وأضاف«ناصف»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم، أن هناك إدارة أخرى تتعلق بنواد الطفل وهي تهتم بكل ما يخص مواهب الطفل والفنون الخاصة به وأنشطة المتاحف وصالونات الوزارت المختلفة، مشيرًا إلى وضع الأطفال خارج القاهرة، حيث يتم التعامل معهم عن طريق القوافل المتنقلة الخاصة بالمركز للقرى والمحافظات ويتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهناك حالة من التشارك مع وزارة التربية والتعلىم للأهتمام بكل ما يخص الطفل بالقري والمحافظات.

كتب الأطفال

تابع أنه يتم أخذ كتب للأطفال وأنشطة لهم ، منها نشر أدب الطفل منها قصة الطفل، أشعار الطفل، وكتابة اليافعين بالأضافة إلى الروايات البوليسية والرعب والخيال العلمي وغيرها وأيضًا مسرح الطفل.

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