مستشار وزير الصحة: طفرة حقيقية في ملف السكان آخر 9 سنوات

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، على أهمية مواجهة الزيادة السكانية بكل السبل، واستخدام كافة الأسلحة وخاصة سلاح الوعي.

مستشار وزير الصحة: مصر حققت طفرة في ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات

وقال خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن قضية الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة، بل قضية شعب ووطن ومصير، ونحتاج للتحرك جميعًا مع بعضنا البعض.

ملف الزيادة السكانية بدأ منذ أكثر من 60 سنة

وذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فرصة للتعرف على التجارب الدولية وتبادل الأفكار والآراء، ومعرفة إنجاز ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات، مشيرًا إلى أن ملف الزيادة السكانية بدأ منذ أكثر من 60 سنة، ولكن مر بفترات نجاح وفترات توقف، ولكن إحنا متأخرين، وهناك خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، معقبًا:«حققنا نجاح في مواجهة الزيادة السكانية ولكن هذا غير كاف».

وواصل: «نحن في حرب مع هذه القضية، وعلينا استخدام كل الأسلحة، ونحن بحاجة لزيادة وتيرة النجاح، والإعلام أحد أهم الأسلحة في معركة الوعي بالقضية السكانية»، مشددًا على ان مصر حققت طفرة في ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات.