رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والمحافظات (فيديو)

كتب:

مريم جاد
09:27 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الحلة المرورية بالمحافظات

الحلة المرورية بالمحافظات

يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة، وصولا إلى منطقة ميدان العباسية، أما عن تقاطع طريق صلاح سالم يشهد كثافات نسبية، وباتجاه كوبري الجلاء نشهد سيولة مرورية ممتدة حتى طريق العروبة.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة

تظهر أيضًا كثافات مرورية تختفتي نسبيًا بكوبري الحدايق والزاوية الحمراء والمتجه للفنجرى وأيضًا كوبري المطرية المتجهة للكابلات، جاء ذلك خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم منة الشرقاوي وأحمد الشاذلي وهالة الحملاوي عبر القناة الأولى.

الحالة المروية بشوارع الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، توجد كثافات مروية بشارع فيصل، وأيضًا شارعه الهرم الرئيسي بسبب غلق الطريق بتقاطعه مع المريوطية، المساحة، العريش والطالبية، بالإضافة إلى ظهور كثافات بمنطقة مشعل والطالبية، واستمرار الكثافات وصولًا لمنطقة الطوابق والعشرين أيضًا.

الحالة المروية بأسيوط

بالنسبة للحالة المرورية في محافظة أسيوط، هناك سيولة مرورية أمام مستشفى الجامعة حتي جامعة أسيوط، ومن هناك تبدأ الكثافات المرورية حتي شارع المعلمين، وتقل بشكل تدريجي حتي الطريق الدائري بالمحافظات.

الحالة المرورية بالإسماعلية

وعن الحالة المرورية لمحافظة الإسماعيلية، هناك سيولة مرورية في طريق عثمان أحمد عثمان الذي يوصل بين الاستاد والجامعة، ومجمع المحاكم، فضلا عن الطريق الدائري حول المحافظة، كما يشهد طريق «الإسماعيلية – بورسعيد» سيولة مرورية.

اقرأ المزيد:

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر بوابة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات

محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية

«المرور»: ضبط ‏94 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

«المرور»: ضبط 12 ألف مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

لجان «المرور» تجري 50 فحص مخدرات للسائقين على الطرق السريعة

هل يعمل السجل المدني ووحدات المرور اليوم السبت؟.. «عشان تخلص إجراءاتك»

«المرور» يضبط ‏87 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

أسرع استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة.. اعرف الخطوات بالتفصيل

خطوات الدخول على «فيس بوك» في حالة نسيان كلمة المرور

خطوات بسيطة لاستعادة كلمة المرور على «فيس بوك».. حسابك في أمان
بقلم مريم جاد