جولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والمحافظات (فيديو)

يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة، وصولا إلى منطقة ميدان العباسية، أما عن تقاطع طريق صلاح سالم يشهد كثافات نسبية، وباتجاه كوبري الجلاء نشهد سيولة مرورية ممتدة حتى طريق العروبة.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة

تظهر أيضًا كثافات مرورية تختفتي نسبيًا بكوبري الحدايق والزاوية الحمراء والمتجه للفنجرى وأيضًا كوبري المطرية المتجهة للكابلات، جاء ذلك خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم منة الشرقاوي وأحمد الشاذلي وهالة الحملاوي عبر القناة الأولى.

الحالة المروية بشوارع الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، توجد كثافات مروية بشارع فيصل، وأيضًا شارعه الهرم الرئيسي بسبب غلق الطريق بتقاطعه مع المريوطية، المساحة، العريش والطالبية، بالإضافة إلى ظهور كثافات بمنطقة مشعل والطالبية، واستمرار الكثافات وصولًا لمنطقة الطوابق والعشرين أيضًا.

الحالة المروية بأسيوط

بالنسبة للحالة المرورية في محافظة أسيوط، هناك سيولة مرورية أمام مستشفى الجامعة حتي جامعة أسيوط، ومن هناك تبدأ الكثافات المرورية حتي شارع المعلمين، وتقل بشكل تدريجي حتي الطريق الدائري بالمحافظات.

الحالة المرورية بالإسماعلية

وعن الحالة المرورية لمحافظة الإسماعيلية، هناك سيولة مرورية في طريق عثمان أحمد عثمان الذي يوصل بين الاستاد والجامعة، ومجمع المحاكم، فضلا عن الطريق الدائري حول المحافظة، كما يشهد طريق «الإسماعيلية – بورسعيد» سيولة مرورية.