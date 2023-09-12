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جمال الكشكي: دعم مصر للمغرب وليبيا واجب وطني

كتب:

مريم جاد
04:12 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
جمال الكشكي

جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن رسالة القيادة السياسية المصرية بدعم البلاد المتضررة وخاصة ليبيا تعبر عن التكاتف والتضامن ودبلوماسية سياسية وواجب وطني تجاههم وتعكس شعور القيادة السياسية تجاه الأشقاء في ليبيا والمغرب منذ بداية الأحداث.

الحداد 3 أيام يعبر عن الحزن الشديد 

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحداد 3 أيام يعبر عن الحزن الشديد لدى المصريين والقيادة السياسية ويدل على أن المصاب هو مصاب المصريين، ولا بد أن نركز على أن تحرك القيادة المصرية يدل على حرصها على التضامن مع الدول المصابة والتحرك لتقديم جميع المساعدات التي تحتاجها.

وتابع أن موقع مصر الجغرافي بجوار ليبيا يلعب دورا كبيرا في تقديم المساعدات للدولة؛ إذ تعتبر قادرة على الدعم البري والبحري وتقديم المساعدات وفتح أبوابها للمساعدات التي تمر من خلالها بسبب قوة العلاقات بين البلدين.

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