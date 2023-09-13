«مصر الخير» تقدم حزمة مساعدات متكاملة بقافلة ستر وعافية في بني سويف

شاركت مؤسسة مصر الخير، بقافلة ستر وعافية التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا محافظة بني سويف، بتقديم العديد من الخدمات التنموية المتنوعة والمتمثلة في توفير مشروعات تمكين اقتصادي، وبحث حالات الغارمين والتوعية بأضرار الغرم، بالإضافة إلى الخدمات الغذائية للأسر المستحقة بالقرية، فضلا عن بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ملموسة وواضحة في مختلف أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والغذائية وغيرها، ما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا بجميع المحافظات.

وأشار إلى أن أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تكمن في توحيد جهود كل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، وتنظيم عملية تقديم الخدمات المتنوعة، وفقا للنطاق الجغرافي وقاعدة البيانات الموحدة بالتحالف، وشبكة الخدمات الخاصة بكل مؤسسات العمل المدني.

قافلة ستر وعافية

وقال طارق حسن مدير العلاقات الحكومية بمؤسسة «مصر الخير» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشاركة المؤسسة بقافلة ستر وعافية، تأتي بحزمة متكاملة وشاملة من الخدمات والمساعدات الانسانية، إذ سيرت شاحنة للمواد غذائية تشمل 1000 كرتونة مواد غذائية، يبلغ وزن الكرتونة نحو 11 كليو جرام، تشمل كل الأصناف الأساسية التي تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، بالاضافة للمشاركة بحملة الإطعام بالمحافظة.

ولفت إلى إنشاء مطعم مركزي يتم من خلاله إعداد 1000 وجبة يتم تقديمها على يومين بمعدل 500 وجبة غذائية ساخنة يوميا، تضم العناصر الغذائية الأساسية من بروتين ونشويات وفاكهة لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا بالقرية.

وأضاف: «كما استقبلت مؤسسة مصر الخير، حالات تمكين اقتصادي وتوقيع عقود تسليم مشروعات للمستفيدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تحسين جودة الحياة للأسر المستهدفة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات».

وأوضح أن المؤسسة حرصت على تقديم كل أوجه الدعم للأطفال بقرية سدس الأمراء والقرى والنجوع المجاورة، بتقديم 1000 شنطة مدرسية تشمل كل احتياجات الطلاب من جميع المستلزمات المدرسية، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تنظيم عددا من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية منها كرنفال أطفال، وعروض فنية بالعرائس لإدخال الفرحة على قلوبهم، فضلا عن تقديم كل أوجه الدعم للغارمين بالقافلة، إذ جرى استقبال عددا من حالات غارمين، وتقديم توعية قانونية بمخاطر الغرم، وقدم الفريق القانوني بالمؤسسة المساعدات القانونية، وآليات تسديد الديون، بالإضافة إلى رصد احتياجاتهم، والعمل على تمكينهم اقتصاديا لعدم العودة إلي دائرة الغرم مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه القافلة هي رقم 24 لقوافل ستر وعافية، التي بدأت خلال شهر أكتوبر 2022، وشملت معظم محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر استحقاقا.