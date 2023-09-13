أمين الفتوى: المصلي يسلم على الملائكة وإخوانه المصلين في آخر صلاته

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن سؤال على من يسلم المصلي بقوله السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة؟

على من يسلم المصلي في آخر الصلاة؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: إنه إذا كان مع المصلي جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة، فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المصلي ينوي من سلامة من الصلاة ثلاثة أمور وهي: «الخروج من الصلاة، السلام على الملائكة الحفظة، السلام على إخوانه المصلين، وإذا كان منفردا فإنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة»، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.