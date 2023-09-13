رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ فقه بالأزهر: البلاء بقدر الثواب فكلما أحب الله عبدا ابتلاه

كتب:

مريم جاد
07:26 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إننا نقيس قوة الإيمان من ضعفها عن طريق الصبر فالإنسان قوي الإيمان يصبرعلى البلاء مهما كانت قوته، لأنه يجب علينا جميعًا أن نقتنع أن البلاء الذي ينزل من الله عز وجل على الخلق يكون لاختبار الإنسان في قوة إيمانه.

البلاء بقدر الثواب

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «يجب علينا أن نتأكد أن الله عز وجل يبتلي العباد بما يشاء وبما يريد لذلك يجب أن يكون لدى الإنسان استسلام تام لما يأتي به الله ونصبر على البلاء ولا يجب أن يكون لدى الإنسان جذع او سخط على بلاء الله عز وجل».

الإنسان مطالب بالصبر

وتابع أنه كلما كان البلاء عظيم كان ثوابه عظيما وإذا أحب الله قوم ابتلاهم فمن رضي منهم له الرضا من الله ومن سخط له السخط لذلك يجب على  الإنسان أن يصبر ويرضى بالبلاء.

اقرأ المزيد:

«الأرصاد» تكشف لـ«قناة الناس» موعد استقرار الأحوال الجوية «فيديو»

قناة الناس تعرض تقريرا باللغة الإنجليزية عن مسجد الظاهر بيبرس

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح عبر قناة «الناس» معنى القرب من الله

أمين الفتوى عبر قناة الناس: يجب على الآباء تعليم أبنائهم قيم احترام الكبير

«واحد من الناس» يستضيف الفنانة شيرين على قناة الحياة الأحد

أمين الفتوى يوضح عبر قناة الناس معنى «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»

أمين الفتوى عبر قناة الناس: التطويل بالدعاء في قنوت الصلاة غير مستحب

أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: قنوت الفجر ليس بدعة

وزارة الثقافة عبر قناة الناس: ابتكارات لتحويل المسرحيات لكوميكس للأطفال
بقلم مريم جاد