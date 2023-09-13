أستاذ فقه بالأزهر: البلاء بقدر الثواب فكلما أحب الله عبدا ابتلاه

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إننا نقيس قوة الإيمان من ضعفها عن طريق الصبر فالإنسان قوي الإيمان يصبرعلى البلاء مهما كانت قوته، لأنه يجب علينا جميعًا أن نقتنع أن البلاء الذي ينزل من الله عز وجل على الخلق يكون لاختبار الإنسان في قوة إيمانه.

البلاء بقدر الثواب

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «يجب علينا أن نتأكد أن الله عز وجل يبتلي العباد بما يشاء وبما يريد لذلك يجب أن يكون لدى الإنسان استسلام تام لما يأتي به الله ونصبر على البلاء ولا يجب أن يكون لدى الإنسان جذع او سخط على بلاء الله عز وجل».

الإنسان مطالب بالصبر

وتابع أنه كلما كان البلاء عظيم كان ثوابه عظيما وإذا أحب الله قوم ابتلاهم فمن رضي منهم له الرضا من الله ومن سخط له السخط لذلك يجب على الإنسان أن يصبر ويرضى بالبلاء.