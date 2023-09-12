أستاذ بالأزهر: وثيقة القاهرة لأخلاقيات الفضاء الإلكتروني خطوة عصرية للتجديد

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن وثيقة القاهرة لأخلاقيات الفضاء الإلكتروني، تعتبر خطوة عصرية لتجديد الخطاب الديني، لافتًا إلى أن هناك تعريفا للتجديد وهو أن يعاد للدين رونقه، ويُزال ما علق به من أوهام ويُبين للناس صافيًا كجوهره وأصله.

الفضاء الإلكتروني يتسبب في نشر أفكار مخلوطة

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»: «منذ فترة تسبب الفضاء الإلكتروني في نشر أفكار مخلوطة، ومن هنا يأتي دور المؤسسات الدينية لمواجهة هذه المخاطر».

الفضاء الإلكتروني شيء جديد

واستكمل: «الفضاء الإلكتروني شيء جديد، والأمور الجديدة عندما ننظر لها في الدين لا نرفضها ولا نقبلها كليًا؛ فيمكن أن تكون وسيلة للخير أو الشر، ومن هنا يأتي دور المؤسسات الدينية في تصحيح وتوجيه دورها للاستفادة منها بالخير، وفق الشرع والدين حتى لا تكون معول هدم».