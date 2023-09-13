أستاذ فقه بالأزهر: يجب على الإنسان أن يصبر في البلاء والمصيبة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه يجب عل الإنسان عند الوقوع بمصيبة أو بلاء، أن يصبر ويحتسبه عند الله، وسيأتيه الفرج من عنده تعالى، مؤكدا أن الصبر من أعلى مقامات العبودية عند الله.

الله يحب الصابرين عند البلاء

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: أن الله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين وخاصًة عند حدوث كوارث كبيرة فإنه يجب علية أن يترك الأمر لله عز وجل، فقال الله تعالى أنه عندما يصاب الإنسان بمصيبه أو محنه فهي من عنده ويجب عليه أن يدرك أن الله قد قدرها عليه قبل أن يخلق الإنسان.

وتابع: «كل ما يحدث للإنسان أمر خاضع لله عز وجل لا يوجد به نقاش، ولكن يجب على الإنسان أن يحزن على ما حدث لانه مقدر وكل ما هو مقدر من الله عز وجل خير لصاحبها».