فيلم شمس يحقق 4 آلاف و703 جنيهات إيرادات بدور العرض في 24 ساعة

حقق فيلم شمس، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ4 آلاف و703 جنيهات، واحتل المركز الثامن في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، حيث جاء في المركز العاشر والأخير فيلم تاج بطولة تامر حسني والذي حقق 822 جنيهًا فقط، فيما سبقه في قائمة الإيرادات أفلام «فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، البعبع»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم شمس، في أول أسبوع عرض بالسينما بنحو 183 ألف جنيه فقط، بالمقارنة ببعض الأفلام التي تصدرت قائمة الإيرادات منذ انطلاق عرضها بالسينما حيث حقق فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج في أول يومين عرض أكثر من مليون و300 ألف جنيه.

قصة فيلم شمس

تدور قصة فيلم شمس في إطار من الغموض حول خالد الذي يجد نفسه بدون سابق إنذار في مكان لا يعلم عنه شيئًا، ولا يعرف الزمن الذي يعيش به، ويتفاجأ حسب ما يخبره أحدهم أن الأمر له علاقة بفتاة اسمها شمس كانت حبيبته في الماضي، وأن الجن يلعب دوره معه بطلها حديقة مسكونة.

أبطال فيلم شمس

فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، علاء مرسي، هدى الأتربي، محمد سليمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ طلال الطريفي، سيناريو وحوار محمد القواشتي، إخراج معوض إسماعيل.