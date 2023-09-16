«الدفاع الروسية»: تزويد قاذفات «تو-160» الاستراتيجية بصواريخ مجنحة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنَّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت تجهيز القاذفات الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت من طراز «تو-160» بصواريخ كروز الجديدة، التي يتجاوز مداها 6500 كيلومتر «المجنحة».

مواصفات الطائرة وصواريخها الجديدة

وقال قائد الطيران الاستراتيجي الروسي سيرجي كوبيلاش، في شرح لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو والرئيس الكوري الشمالي كيم أون عن الطائرة وصواريخها الجديدة: هذه صواريخ (خا-بي دي) يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر.

وكانت قاذفات «تو-160» تستخدم قبل ذلك صواريخ مجنحة من طراز «خا-101» التي يبلغ مداها نحو 5500 كيلومتر، و وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، صباح اليوم السبت، إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، أنَّ كيم أبدى إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة.