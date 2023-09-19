مؤسسة مبادرة «قصاقيص»: أصنع ملابس كاملة من بواقي القطن والخيوط

قالت أمل شبيب، صاحبة مبادرة تصنيع الملابس والشنط من بواقي القماش، إنها تحيك الملابس والشنط والإكسسوارات، من خلال قصاقيص صغيرة مكونة من القماش القطن، وأحيانا تضيف خيوط قطن، بتقنية معينة بحيث تظهر وكأنها ديكوباج.

صناعة الملابس من قصاقيص القماش

أضافت «شبيب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن صناعة القصاقيص صناعة جيدة يمكن الاهتمام بها وتطويرها لتكبيرها، لافته إلى إنها بدأت مشروع «قصاقيص آرت»، قبل 5 سنوات، بعد أن دفعها حبها لملابسها القديمة المميزة، لأن تعيد استخدامها، «اتعلمت الخياطة مخصوص عشان المهنة دى».

وتابعت أنها تتدرب في الكثير من الأماكن على إعادة تدوير القماش، ويساعدها السيدات، لكن يجب أن يعملن تحت نظرها، لأنها ترى أن هذا العمل يحتاج لمراقبة جودة طوال الوقت، مشيرة إلى تواجدها بمعارض مختلفة لبيع تلك الملابس وتوافد المواطنين عليها خاصة السيدات.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.