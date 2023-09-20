200 ألف جنيه إيرادات فيلم «شمس» في دور العرض خلال أسبوعين

حقق فيلم شمس، على مدار أسبوعين عرض بالسينما إيرادات بنحو 200 ألف و500 جنيه، الأمر الذي يجعله مهددًا بالسحب من دور العرض في ظل تحقيقه إيرادات ضعيفة بالمقارنة بالأفلام الموجودة بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم شمس، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء إيرادات تقدر بـ2000 و487 جنيها، وتصدّر المركز الأخير في قائمة إيرادات الأفلام حيث سبقه «فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، البعبع».

أبطال فيلم شمس

فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، علاء مرسي، هدى الأتربي، محمد سليمان، من تأليف طلال الطريفي، سيناريو وحوار محمد القواشتي، إخراج معوض إسماعيل.

قصة فيلم شمس

تدور قصة فيلم شمس في إطار من الغموض المليء بالتشويق والإثارة، حول شخص يتفاجأ بعد استيقاظه من النوم، أن كل شيء حوله تغير في المكان والزمان دون سابق إنذار، ويكتشف أن الأمر له علاقة بالجن وحبيبته السابقة، وعليه اكتشاف اللغز والربط بين كل ما حدث له.