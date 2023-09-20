أمين الفتوى: سماع الأناشيد الإسلامية مباح لأنها استحضار للقلب

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن حكم سماع الأناشيد الإسلامية أو الأغاني الدينية المصحوبة بإيقاعات.

حكم سماع الأناشيد الإسلامية

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إنه لا مانع من سماع الأناشيد التى بها موسيقى فهى صوت خلقه الله ولم يحرمه الشرع، وإنما تكون حرامًا إذا كانت وسيلة للفاحشة لما يغضب الله أو إن كان يصحبها كلام خارج عن حدود الشرع».

وتابع: أن مصاحبة الموسيقى للأناشيد الدينية بها إثارة للهمة واستحضار للقلب فما الذي يجعل هذا حرامًا بل هو حلال وثقافة وحضارة فعلها المسلمون وصنعوها.