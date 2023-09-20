أمين الفتوى: لا يجوز الصلاة بالطرقات وأماكن القبور

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، حول ما هي الأماكن لا يجوز فيها الصلاة ولماذا؟

ما هي الأماكن التي لا يجوز فيها الصلاة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أن الشرع منع الصلاة في مبارك الإبل، لافتًا إلى أن الكثير من الفقهاء يقولون أيضًا بعدم الصلاة في القبور، بخلاف باقي أرجاء المدافن، وذلك لأن تحلل الجسد بالأرض (حفرة الدفن) يصيبها ببعض النجاسات، وأيضًا الطرقات».

أسباب منع الصلاة في تلك الأماكن

وأضاف أمين الفتوى: أن هناك 3 أسباب تمنع الصلاة في تلك الأماكن؛ والسبب الأول هو «النجاسة»، فلا يجوز الصلاة في أي مكان به نجاسات، والسبب الثاني أن يصلي الإنسان في مكان يضيق على الناس .

وتابع: «متجيش في الطريق وتصلي، فتعطل وتقفل الطريق على الناس»، مشيرًا إلى أن السبب الثالث هو المكان الذي به تشويش على المصلين.