أمين الفتوى: لا يجوز الصلاة بالأرض المغصوبة والاعتداء على ملك الغير

تناول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، إثم الاعتداء على ملك الغير وحكم الصلاة في الأرض المغصوبة.

حكم الصلاة بالأرض المغصوبة

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لا يجوز الاعتداء على حق الغير، أرضا كانت أو غيره، وقد جاء في شأن الأرض وعيد شديد لمن اقتطع منها شيئا بغير حق، فالأرض المغصوبة لا يحل البقاء فيها».

وأضاف أمين الفتوى: فيلزم الخروج من الأرض المغصوبة، والصلاة عليها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم صحتها كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من يرى صحتها مع الإثم، وهو مذهب الجمهور، لكن يذهب الإجماع إلى أن الصلاة بالأرض المغصوبة حرام.