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أستاذ فقه: شراء الحلوى والتهادي من أساليب الاحتفال بالمولد النبوي

كتب:

مريم جاد
06:25 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كيفية الاحتفال بمولد النبي

أضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يكون بتجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه، وإطعام الطعام صدقة لله، إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه.

شراء الحلوى والتهادي من أساليب الأحتفال بالنبي

تابع: أنه يدخل في الاحتفال شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف، فإن التهادي أمر مطلوب و ذلك من المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام.

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