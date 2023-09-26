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استشاري طب أطفال: يجب تهيئة الأم للرضاعة الطبيعية بشكل جيد

كتب:

مريم جاد
07:16 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية

قالت الدكتورة هويدا أبو العلا، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، إنه يجب على الأم أن تبدأ بالتجهيز والاستعداد من بداية الحمل للرضاعة الطبيعية من خلال المعلومات والنصائح التي تساعد على بداية مبكرة للرضاعة الطبيعية، خاصة بالساعة الأولى.

تهيئة الأم من خلال الندوات والجلسات

وأضافت «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة، على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تهيئة الأم من خلال الندوات والجلسات التي يقوم بها الأطباء والاستشاريين للرضاعة الطبيعية لتهيئة الأم على الرضاعة وعدم وجود مشاكل تعيقها، فمنذ أول رضعة للطفل من ثدي أمه يتلقى الطفل غذاء بمثابة أول تطعيم له من الأمراض، والمعروف بلبن السرسوب، ويبدأ تكوينه بثدي الأم من منتصف الحمل.

لبن السرسوب هو حجر الأساس لمناعة الطفل

وتابعت: «يعتبر لبن السرسوب هو حجر الأساس لمناعة الطفل وصحته لأنه غني بالمضادات الحيوية والفيتامينات وخاصة فيتامين(أ) ويسمى سرسوب لأن كميته قليلة ولكنها مناسبة لحجم معدة الطفل في بداية ولادته».

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