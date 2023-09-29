أول مدربة «موتوسيكلات»: الأكثر إقبالا على تعلم القيادة هم الشباب

قالت شيرين شيكاغو، أول مدربة دراجات نارية من السيدات، إنها قامت بدراسة المجال السياحي وشعبة الإرشاد السياحي دفعة طيران جوي وفكرة تعليم قيادة الدراجات النارية بدأت لديها عندما بدأت قيادة السيارات إلا أنها مع ازدحام الشوارع فكرت في الاتجاه الآخر وهو قيادة الاسكوتر أو موتوسيكل «race .45».

عقبات في بداية المشوار

وأضافت «شيكاغو» خلال استضافتها عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أنها قد واجهت العديد من الاعتراضات في بداية عملها في تعليم وقيادة الدراجات النارية من قبل أهلها خوفا عليها وعدم اقتناعهم بالفكرة إلا أنها لاقت بعد ذلك التشجيع من قبل وفي المقدمة والدتها، مشيرة إلى أنها في بداية عملها تعرضت للإصابة والتوقف عن القيادة حوالي 6 أشهر دون قيادة إلا أنها تمكنت بعد فترة من مواصلة عملها مرة أخرى.

أول مدربة دراجات نارية

تابعت: أنها أثناء قيادتها للدرجات النارية لاقت قبول من قبل البعض والرغبة في أخذ صورة فوتوغرافية بصحبتها مقارنة باستنكار البعض الآخر باعتبارها سيدة تقود دراجة نارية، لافتة إلى مشاركتها بالعديد من الأفلام منهم هارلي وإن الأكثر إقبالا على تعلم قيادة الدراجات النارية هم الشباب مقارنة بالفتيات وذلك لخوف الكثير منهن لفكرة القيادة ومخاطرها.