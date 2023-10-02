«تضامن الشيوخ»: رسائل الرئيس للمواطنين بمؤتمر «حكاية وطن» من القلب للقلب

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر «حكاية وطن» يعد فرصة جديدة لاستعراض القيادة السياسية لحجم التحديات والإنجازات التي نٌفذت على الأراضي المصرية خلال العشر سنوات الماضية، فضلا عن كشف النقاب عن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة في جميع القطاعات.

المواطن المصري أصبح أكثر وعيا

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها، بأن المواطن المصري أصبح أكثر وعيا وإدراكا للمحاولات المستمرة من جانب أهل الشر وسعيهم المستمر في تشويه صورة الدولة المصرية وبث الأكاذيب والشائعات حول الإنجازات التي تحققت في جميع القطاعات، ومن المتوقع أن تستمر جماعة الإخوان الإرهابية في شن الأكاذيب والشائعات لمحاولة ضرب العملية الانتخابية المقبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة، إلا أن وعي المصريين سيكون متصديا لهذه المحاولات.

وأوضحت أن مؤتمر «حكاية وطن» يؤكد أن الدولة المصرية، تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الرئيس السيسي دائما ما يحرص على تفعيل مشاركة المواطن المصري في الشأن العام، فضلا عن سعيه الدائم في توفير كافة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

واختتمت حديثها بأن حديث الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» كان من القلب للقلب، ولقى حديث الرئيس ترحيبا كبيرا من المواطنين على أرض الواقع، كما أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في كافة القطاعات منذ تولي الرئيس السيسي حتى الآن.