رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين الفتوى يوضح الفرق بين وسوسة الشيطان والنفس

كتب:

مريم جاد
09:16 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، كيف تفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟

الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إن العلماء أكدوا أن الشيطان وسواس خناس، حيث أنه يأتي ليلقي بوسوسته ثم يهرب، فضلا عن أن النفس الإمارة بالسوء دائما ما تلح على الإنسان بفعل الشر، مشيرًا إلى أنه ليس كل ما يقوم به الإنسان من ذنوب ومعاصٍ بسبب الشيطان، رغم أن الشيطان أحد الأسباب فهو الوسواس الخناس، إلا أن النفس الأمارة بالسوء طرف ثان.

وتابع: «الإنسان لابد أن يجاهد نفسه ويترك المعاصي لينتقل من النفس الإمارة بالسوء إلى النفس اللوامة».

اقرأ المزيد:

قناة الناس تقدم نصائح للتعامل مع المسنين في يومهم العالمي

دعاء مؤثر للشيخ أحمد تميم المراغي احتفالا بالمولد النبوي على قناة الناس

قناة الناس تقدّم احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف

المفتي يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بالمولد النبوي عبر قناة «الناس»

أستاذ بالأزهر يوضح عبر قناة الناس الفرق بين الإرهاصات والمعجزات

 أمين الفتوى عبر قناة الناس: الرسول هو أصل الفرحة عند المصريين

قناة الناس تذيع تسجيلا نادرا للشيخ الشعراوي عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي

لماذا كان الرسل بشرا وليسوا ملائكة؟.. أزهري يجيب عبر قناة الناس

أمين الفتوى عبر قناة الناس: العودة إلى الشرع هي الحل في مسائل الميراث