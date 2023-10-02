أمين الفتوى يوضح الفرق بين وسوسة الشيطان والنفس

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، كيف تفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟

الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إن العلماء أكدوا أن الشيطان وسواس خناس، حيث أنه يأتي ليلقي بوسوسته ثم يهرب، فضلا عن أن النفس الإمارة بالسوء دائما ما تلح على الإنسان بفعل الشر، مشيرًا إلى أنه ليس كل ما يقوم به الإنسان من ذنوب ومعاصٍ بسبب الشيطان، رغم أن الشيطان أحد الأسباب فهو الوسواس الخناس، إلا أن النفس الأمارة بالسوء طرف ثان.

وتابع: «الإنسان لابد أن يجاهد نفسه ويترك المعاصي لينتقل من النفس الإمارة بالسوء إلى النفس اللوامة».