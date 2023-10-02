أمين الفتوى: الصلاة لا تجوز على غير طهارة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل عن حكم من صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة بعد انقضاء الفرض؟

لا يجوز على غير طهارة

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «دخلت وتذكرت على يقين إنك لم تكن على طهارة كاملة وليس شك، فلابد أن تخرج من الصلاة وتتوضأ وتصلى مرة أخرى».

وتابع: «يعني أنت لو صليت وأنت على غير طهارة سواء جنابة أو عدم وضوء أو خلافه، وقع عليك الإثم لكن الصلاة لا تصح ويجب إعادتها».